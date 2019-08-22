В Саранске ведется подготовка жилого фонда Октябрьского района к осенне-зимнему периоду

Управляющие компании Октябрьского района Саранска продолжают работу по обеспечению устойчивой работы объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время ведется подготовка и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В случае надобности проводятся работы по остеклению окон в подъездах, ремонту кровель и межпанельных швов в жилых домах.

Комплекс работ по промывке отопительных систем выполнен в 632 многоквартирных домах, что составляет 86%, а по опрессовке в 457 домах, что равно 62%.

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Источник: adm-saransk.ru