В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло вечером 21 августа возле дома №23, расположенного по адресу – улица П. Морозова. По предварительной информации, 24-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хендай-Солярис», 38-летний водитель которого в этот момент совершал левый поворот.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили оба автомобилиста и 22-летняя пассажирка «Лады».

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Источник: гибдд.рф