В Краснослободском районе легковушка врезалась в грузовик

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Указанное происшествие произошло утром 21 августа на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шкода», во время совершения обгона врезался в грузовик марки КамАЗ, который поворачивал направо.

Водителю легкового автомобиля медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф