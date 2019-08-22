В Чамзинском районе 55-летний водитель легковушки сбил 46-летнего пешехода

В Чамзинском районе 46-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 21 августа на одном из участков дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Посёлок и Азарьевка. 55-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, совершил наезд на 46-летнего пешехода, который двигался по проезжей части.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Также читайте о том, что в Больших Березниках по вине 15-летнего мотоциклиста произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф