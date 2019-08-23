В Саранске горела крыша жилого дома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома.
Днём 22 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Волгоградской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит крыша жилого дома №100, расположенного по указанному адресу. Площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.
В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания крыши жилого дома устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru