В Саранске горела крыша жилого дома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома.

Днём 22 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Волгоградской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит крыша жилого дома №100, расположенного по указанному адресу. Площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания крыши жилого дома устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсарском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru