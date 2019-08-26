В августе 2019 года продажи трёхкомнатных квартир в России выросли в 1,5-2 раза.

В Саранске объём их продаж составил 38% от общего количества квартир на вторичном рынке. При этом аналитики заметили рост стоимости «трёшек» на 1,26% или 37 800 рублей.

Прямо сейчас на ГородКвадратов.ру размещено более 9300 объявлений о продаже квартир в Саранске, из них 2000 объявлений - по запросу «трёхкомнатные квартиры».

Сколько стоят трёхкомнатные квартиры в Саранске, расскажут эксперты ГородКвадратов.ру.

Сколько стоят трёхкомнатные квартиры в Саранске

Летом 2019 года средняя стоимость квадратного метра в Саранске на вторичном рынке составляет 48 593 рубля. В новостройках цена квадрата ниже - 44 210 рублей.

Трёхкомнатная квартира площадью 68,2 кв. м стоит в среднем 3 000 000 рублей.

Например, продаётся квартира по ул. Володарского стоимостью 3 230 000 рублей. Общая площадь - 70 кв. м. Одно из преимуществ квартиры - панорамный вид на стадион Чемпионата мира-2018.

Самая дешёвая трёхкомнатная квартира в Саранске стоит 1 740 000 рублей. Находится она на последнем этаже пятиэтажного дома брежневcкогo типа. Общая площадь - 52 кв. м.

Для сравнения: самая дорогая трёхкомнатная квартира в Саранске оценивается в 7 500 000 рублей. Её площадь составляет 120 кв. м.

Элитная квартира оформлена в клаcсичecкoм стиле, в отделке использованы натуральная паркетная доска, испанская плитка, установлена итальянская сантехника.

Здесь есть просторная кухня площадью 20 кв. м, спальня, детская, холл, два санузла, утеплённый балкон, гардеробные. Квартира продаётся вместе с мебелью и техникой. В районе хорошо развита инфраструктура, во дворе дома находится cпoрткoмплекc с бaсcейнoм.

Кто покупает трёхкомнатные квартиры

Трёхкомнатные квартиры не просто так называют «семейным жильём». Около 60-65% спроса на «трёшки» приходится на семьи с детьми.

Россияне считают основными критериями при покупке семейной квартиры большую площадь, наличие рядом с домом школ и детских садов, обустроенных детских площадок.

Однако высокая стоимость таких квартир для многих семей - проблема. Чаще всего на покупку оформляются ипотечные кредиты.

По мнению российских экспертов, поддержать спрос на трёхкомнатные квартиры могла бы семейная ипотека под 6%.

В 2019 году в России создаются условия для того, чтобы новая квартира стала более доступной для многодетных семей. Правительство планирует помочь им с погашением ипотеки суммой до 450 000 рублей.