Мордовия продолжает развивать сотрудничество с Китаем

Правительство Мордовии утвердило соглашение с китайской провинцией Хунань.

Указанное соглашение предусматривает осуществление международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Стоит отметить, что в прошлом году объем взаимной торговли Мордовии с Китаем вырос в полтора раза и достиг 120 млн долларов, что составляет одну треть всего внешнеторгового оборота республики.

По информации «Известий Мордовии».

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