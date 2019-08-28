Гороскоп на 29 августа 2019 года

Близнецам придется побыть хорошим другом, Раки смогут вдоволь повеселиться, а Водолеев ждет испытание соблазном.

Овен

Вероятно, есть что-то невысказанное, что приносит напряжение и неловкость в вашу жизнь. Попробуйте найти корень проблемы и решить ее, иначе станет только хуже.

Телец

Тельцам, возможно, понадобится короткое путешествие. Однако вы можете впасть в уныние, поскольку в этот день вы окажетесь вдалеке от любимого, но, может быть, это даже к лучшему.

Близнецы

Ваш партнер избегает вас? Телефонные звонки остаются без ответа? Лучший способ справиться с этим – не задавать в этот день при встрече деликатные вопросы и вести себя как друг.

Рак

Развлекать пришедших в гости друзей – это ваш способ выразить свою признательность. После ухода гостей, устройте еще один праздник, но уже наедине с партнером.

Лев

Дела могут держать Льва в этот день вдалеке от любимого человека. Однако не стоит мучить себя догадками о том, как хорошо твой партнер отдыхает без тебя.

Дева

Отсутствие любовных отношений может сделать вашу жизнь в этот день довольно пустой. Если же у Девы есть пара, то есть шанс, что вы не сможете встретиться, но об этом не стоит беспокоиться.

Весы

У Весов есть все шансы провести в этот день отличный вечер дома со своим партнером, которого, впрочем, могут неожиданно вызвать на работу.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут показаться забытыми и нелюбимыми, но стоит взбодриться, иначе никто не захочет знакомиться с человеком, у которого подавленное настроение.

Стрелец

Стрельцу не стоит беспокоиться о том, что его партнер проявляет свои чувства сильнее, ведь любовь имеет много аспектов, и не каждый способен на публично выражение своих эмоций.

Козерог

Одинокий Козерог будет в этот день чувствовать себя подавленным, поскольку у всех его знакомых окажутся планы на вечер со своими парами. Расслабьтесь, ведь не все счастливы, даже будучи в отношениях.

Водолей

В этот день Водолея будет искушать шоколад или другая его любимая вкусняшка. Можно себя немножко побаловать, но стоит помнить об умеренности и не поддаваться соблазну.

Рыбы

Рыбы могут ощущать, что его партнер избегает отношений, но это лишь игра вашего воображения. Однако стоит откровенно поговорить, если есть серьезные и обоснованные подозрения на этот счет.