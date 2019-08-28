Гороскоп на 29 августа 2019 года

Близнецам придется побыть хорошим другом, Раки смогут вдоволь повеселиться, а Водолеев ждет испытание соблазном.
Овен
Вероятно, есть что-то невысказанное, что приносит напряжение и неловкость в вашу жизнь. Попробуйте найти корень проблемы и решить ее, иначе станет только хуже.
Телец
Тельцам, возможно, понадобится короткое путешествие. Однако вы можете впасть в уныние, поскольку в этот день вы окажетесь вдалеке от любимого, но, может быть, это даже к лучшему.
Близнецы
Ваш партнер избегает вас? Телефонные звонки остаются без ответа? Лучший способ справиться с этим – не задавать в этот день при встрече деликатные вопросы и вести себя как друг.
Рак
Развлекать пришедших в гости друзей – это ваш способ выразить свою признательность. После ухода гостей, устройте еще один праздник, но уже наедине с партнером.
Лев
Дела могут держать Льва в этот день вдалеке от любимого человека. Однако не стоит мучить себя догадками о том, как хорошо твой партнер отдыхает без тебя.
Дева
Отсутствие любовных отношений может сделать вашу жизнь в этот день довольно пустой. Если же у Девы есть пара, то есть шанс, что вы не сможете встретиться, но об этом не стоит беспокоиться.
Весы
У Весов есть все шансы провести в этот день отличный вечер дома со своим партнером, которого, впрочем, могут неожиданно вызвать на работу.
Скорпион
Скорпионы в этот день могут показаться забытыми и нелюбимыми, но стоит взбодриться, иначе никто не захочет знакомиться с человеком, у которого подавленное настроение.
Стрелец
Стрельцу не стоит беспокоиться о том, что его партнер проявляет свои чувства сильнее, ведь любовь имеет много аспектов, и не каждый способен на публично выражение своих эмоций.
Козерог
Одинокий Козерог будет в этот день чувствовать себя подавленным, поскольку у всех его знакомых окажутся планы на вечер со своими парами. Расслабьтесь, ведь не все счастливы, даже будучи в отношениях.
Водолей
В этот день Водолея будет искушать шоколад или другая его любимая вкусняшка. Можно себя немножко побаловать, но стоит помнить об умеренности и не поддаваться соблазну.
Рыбы
Рыбы могут ощущать, что его партнер избегает отношений, но это лишь игра вашего воображения. Однако стоит откровенно поговорить, если есть серьезные и обоснованные подозрения на этот счет.