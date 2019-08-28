Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

На что обратить внимание при выборе б/у часов

Существуют вещи, ценность которых неподвластна времени. К их числу относятся часы швейцарских брендов. Во всем мире этот аксессуар символизирует престиж, достаток и безупречный вкус. При желании сделать выгодное вложение в собственный имидж следует подумать о покупке часов швейцарских брендов.

Приобрести новый оригинальный хронометр элитного бренда может позволить себе далеко не каждый. Если желание стать обладателем часов превосходит ваши возможности, существуют и альтернативные варианты: купить реплику либо оригинальные швейцарские часы, бывшие в употреблении.

Ролекс

Плюсы покупки часов б/у

Наиболее существенный плюс приобретения подержанных брендовых хронометров – значительная экономия. При этом вы получаете оригинальную модель, подлинность которой подтверждена экспертизой. Высокое качество механизмов и сборки, точность хода обеспечивают изделиям с отметкой «Swiss made» долговечность службы. Большинство моделей дорогих часов б/у отличается идеальным состоянием и безупречным видом – как правило, покупают такие изделия аккуратные владельцы. Еще одно преимущество покупки б/у часов – возможность быстро продать их по выгодной стоимости, если они вам наскучат или придутся не по вкусу. Для этого достаточно перейти по ссылке https://skupka-center.ru/prodat-chasy/shveytsarskie/ и заполнить форму заявки.Часы

Где купить б/у часы и как сделать это правильно

Оптимальный вариант приобретения подержанных швейцарских хронометров – покупка в специализированных ломбардах. Компания Скупка-Центр предлагает своим клиента большой выбор элитных часов по привлекательным ценам, гарантируя защиту от подделок и конфиденциальность сделки. Представленные в каталоге модели прошли обязательную проверку на подлинность и экспертизу для определения стоимости.

Skupka-Center

Обращение в специализированный ломбард – ваш надежный способ защитить себя от мошенников и нечестных продавцов. Компания, работающая на рынке не первый год, обладает репутацией надежного партнера, которому можно доверять. Это подтверждается официальными документами и лицензиями.

Приобретая швейцарские часы б/у, следует принимать во внимание несколько нюансов:

  • Оригинальные изделия всегда сопровождаются документами, подтверждающими их подлинность. Если в ломбард часы попали без комплекта документов, на них будет заключение эксперта, подтверждающее, что перед вами не подделка.
  • Внешнее состояние и отсутствие дефектов. Повреждения на корпусе в будущем могут отрицательно сказаться на стоимости, если вы захотите продать часы. Если марка не имеет для вас решающего значения, лучше присмотреться к моделям без внешних изъянов.
  • Если вы ищете конкретную модель, вам придется регулярно посещать ломбард либо подписаться на рассылку обновлений ассортимента. Это увеличит ваши шансы найти действительно редкий экземпляр по выгодной цене.