«МЕТАЛЛИКА» — цветной металлопрокат
Обширная сфера использования проката из цветных металлов обеспечивается рядом уникальных механических и физических характеристик, которыми не обладают изделия черного металлопроката. Именно благодаря своим характеристикам цветной металлопрокат применяется в строительстве, бытовой и сельскохозяйственной сфере, и практически во всех отраслях промышленности.
Компания «МЕТАЛЛИКА» осуществляет продажу цветного проката с собственного склада в Санкт-Петербурге с обеспечением доставки по городу и всей территории России или на условиях самовывоза. Специализируясь на поставке таких материалов уже более 15-ти лет, наша компания наладила долгосрочные контакты с лучшими металлургическими предприятиями, что позволило обеспечить широчайший ассортимент металлопродукции и максимальное разнообразие металлов и их сплавов.
На складе компании «МЕТАЛЛИКА» в наличии прокат из следующих типов металлов:
Продукция представлена огромным сортаментом самого различного металлопроката: пруток, труба, уголок, проволока, втулки, уголок, шестигранник и многое другое.
Главной задачей нашей компании является максимально полное удовлетворение потребительского спроса, вне зависимости от масштабов деятельности клиентов, поскольку мы заинтересованы в сотрудничестве с любыми заказчиками, от крупных организаций, до частных лиц.
Покупка цветного металлопроката в компании «МЕТАЛЛИКА» выгодна по следующим причинам:
Сотрудничество с нашей компанией — это огромный ассортимент, качественная продукция, профессиональный сервис и выгодные цены на поставку материалов оптовыми объемами и небольшими розничными партиями. Для начала сотрудничества свяжитесь с нами любым удобным способом (по телефону, электронной почте) или оформляйте заказ в интернет-магазине.