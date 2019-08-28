«МЕТАЛЛИКА» — цветной металлопрокат

Обширная сфера использования проката из цветных металлов обеспечивается рядом уникальных механических и физических характеристик, которыми не обладают изделия черного металлопроката. Именно благодаря своим характеристикам цветной металлопрокат применяется в строительстве, бытовой и сельскохозяйственной сфере, и практически во всех отраслях промышленности.

Компания «МЕТАЛЛИКА» осуществляет продажу цветного проката с собственного склада в Санкт-Петербурге с обеспечением доставки по городу и всей территории России или на условиях самовывоза. Специализируясь на поставке таких материалов уже более 15-ти лет, наша компания наладила долгосрочные контакты с лучшими металлургическими предприятиями, что позволило обеспечить широчайший ассортимент металлопродукции и максимальное разнообразие металлов и их сплавов.

На складе компании «МЕТАЛЛИКА» в наличии прокат из следующих типов металлов:

Бронза.

Алюминий.

Инструментальные и нержавеющие стали.

Латунь.

Нихром.

Медь.

Цинк.

Титан и других.

Продукция представлена огромным сортаментом самого различного металлопроката: пруток, труба, уголок, проволока, втулки, уголок, шестигранник и многое другое.

Преимущества сотрудничества

Главной задачей нашей компании является максимально полное удовлетворение потребительского спроса, вне зависимости от масштабов деятельности клиентов, поскольку мы заинтересованы в сотрудничестве с любыми заказчиками, от крупных организаций, до частных лиц.

Покупка цветного металлопроката в компании «МЕТАЛЛИКА» выгодна по следующим причинам:

Огромный личный склад металлопродукции.

Безупречное качество всего сортамента товаров, полное соответствие ГОСТам и техническим требованиям, наличие сертификатов от производителей продукции.

Выгодные цены, обеспечиваемые прямыми поставками с предприятий.

Обширный опыт. В числе наших клиентов: Балтийский завод, ОАО «Прибой», Пролетарский завод, АО «Заслон», МЗ «Арсенал», ОАО «Внити» и многие другие.

Прокат реализуется в любом количестве (от 1 единицы, метра или килограмма).

Оперативная обработка заявок и аккуратная отгрузка материалов.

Профессиональная помощь в выборе проката.

Сотрудничество с нашей компанией — это огромный ассортимент, качественная продукция, профессиональный сервис и выгодные цены на поставку материалов оптовыми объемами и небольшими розничными партиями. Для начала сотрудничества свяжитесь с нами любым удобным способом (по телефону, электронной почте) или оформляйте заказ в интернет-магазине.



