MOBI SPL (Princess Anastasia)
Princess Anastasia – инфраструктурный комплекс, представляющий собой огромных размеров лайнер, рассчитанный на почти 3000 пассажиров. На его территории расположены более 800 комфортабельных кают и вместительная автомобильная парковка.
Круиз по Балтийскому морю на Princess Anastasia длится несколько дней, и здесь есть все, чтобы провести это время с огромным удовольствием. Тренажерные площадки, детские аттракционы, кинотеатр, рестораны и СПА-салон, бары и танцевальные площадки – каждый гость парома найдет себе развлечение по вкусу.
Организаторами мероприятий проводятся развлекательные программы в дневное и вечернее время, ориентированные на возраст и интересы пассажиров.
Все оборудования, ограждения, интерьер и предметы развлечений соответствуют мировым стандартам качества и отвечают всем требованиям безопасности. На протяжении всего круиза на борту Princess Anastasia находится медперсонал, способный оказать квалифицированную помощь в любой ситуации.
Предвкушение отдыха в круизе всегда волнительно, но для его осуществления необходимо заранее осуществить бронирование. Это очень важно, ведь на подобные путешествия спрос всегда высок.
Компания «Северная Жемчужина» приглашает всех желающих в свои офисы за приобретением путевок на комфортабельный круизный лайнер Princess Anastasia.
На официальном сайте туроператора «Северная Жемчужина» можно подробнее узнать о круизах на 3, 5 или 6 дней. Также там можно найти и дополнительную информацию о расположении кают, их количестве, экскурсиях, питании на лайнере.
Для тех, кто впервые хочет прокатиться на огромном пароме – путешествие на Princess Anastasia станет настоящим приключением.
На борт можно взять с собой:
«Северная Жемчужина» обеспечит ваш отдых яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями, красивыми пейзажами и зажигательными мероприятиями.