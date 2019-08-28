MOBI SPL (Princess Anastasia)

Princess Anastasia – инфраструктурный комплекс, представляющий собой огромных размеров лайнер, рассчитанный на почти 3000 пассажиров. На его территории расположены более 800 комфортабельных кают и вместительная автомобильная парковка.

Круиз по Балтийскому морю на Princess Anastasia длится несколько дней, и здесь есть все, чтобы провести это время с огромным удовольствием. Тренажерные площадки, детские аттракционы, кинотеатр, рестораны и СПА-салон, бары и танцевальные площадки – каждый гость парома найдет себе развлечение по вкусу.

Организаторами мероприятий проводятся развлекательные программы в дневное и вечернее время, ориентированные на возраст и интересы пассажиров.

Все оборудования, ограждения, интерьер и предметы развлечений соответствуют мировым стандартам качества и отвечают всем требованиям безопасности. На протяжении всего круиза на борту Princess Anastasia находится медперсонал, способный оказать квалифицированную помощь в любой ситуации.

Предвкушение отдыха в круизе всегда волнительно, но для его осуществления необходимо заранее осуществить бронирование. Это очень важно, ведь на подобные путешествия спрос всегда высок.

Где купить морской тур?

Компания «Северная Жемчужина» приглашает всех желающих в свои офисы за приобретением путевок на комфортабельный круизный лайнер Princess Anastasia.

На официальном сайте туроператора «Северная Жемчужина» можно подробнее узнать о круизах на 3, 5 или 6 дней. Также там можно найти и дополнительную информацию о расположении кают, их количестве, экскурсиях, питании на лайнере.

Для тех, кто впервые хочет прокатиться на огромном пароме – путешествие на Princess Anastasia станет настоящим приключением.

На борт можно взять с собой:

Максимально удобную одежду, подходящую под разные мероприятия. Princess Anastasia не заставит скучать, а значит, времени на привыкание к нарядам не останется. Отдых и масса развлечений — вот что будет на первом плане. Не забудьте и про вечерние платья и костюмы. Близких людей и заядлых друзей, ведь шумная компания — это стопроцентный позитив, драйв и энергия на всю поездку. Для любителей спокойного отдыха на пароме также найдется место для расслабления и получения удовольствия от путешествия. Отличное настроение. Скептически настроенные пассажиры только теряют время на поиски недостатков, и в итоге не успевают полноценно отдохнуть.

«Северная Жемчужина» обеспечит ваш отдых яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями, красивыми пейзажами и зажигательными мероприятиями.