«Подвиги» из Мордовии покорили крымский фестиваль «Таврида-Арт»

С 21 по 26 августа проект «Подвиги обычных людей» (АНО «Подвиги») из Саранска принял участие в фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт».

В Крыму АНО «Подвиги» представили директор проекта Наталья Широкова и PR-директор проекта Екатерина Овечкина. Проект «Подвиги обычных людей» покорил участников и зрителей квартала «Таврида. Добро». Это специальная площадка фестиваля «Таврида-Арт», которая собрала со всей страны волонтеров в области искусства.

Специально для фестиваля команда «Подвигов» разработала интерактивную площадку «Герои среди нас», которую за пять дней фестиваля посетили не только участники квартала «Таврида.Добро», но и сотни зрителей со всех уголков страны. Площадку «Подвигов» также посетил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который отметил важность, современность и высокую значимость проекта.

Особой популярностью на площадке «Подвигов» пользовалась гигантская дженга – уникальная игра, которую изготовили специально для фестиваля. Играя в дженгу, участники не только выстраивали из блоков башню выше человеческого роста, но и узнавали реальные истории спасения и помощи наших соотечественников, которые были нанесены на каждый полуметровый блок.



На фото: Гигантская дженга проекта «Подвиги»

Кроме того, любой посетитель площадки «Подвигов» мог раскрасить огромную картину по номерам. На каждой такой картине была изображена героическая история в формате комикса, как напоминание о том, что настоящие «супергерои» живут среди нас. Обе активности лучше всего отражают суть проекта «Подвиги обычных людей»: рассказать всей стране о добрых делах, которые происходят буквально каждую минуту. Игровой подход и воспитательный контекст по замыслу команды проекта пробудили в людях сострадание, гордость за настоящих героев и желание помогать друг другу.



На фото: Участники фестиваля раскрашивают картину от проекта «Подвиги»

Также Наталья Широкова и Екатерина Овечкина в качестве экспертов фестиваля выступили с мотивационными докладами и мастер-классами на главной сцене квартала «Таврида. Добро».



На фото: Директор АНО «Подвиги» выступает с мастер-классом на фестивале «Таврида-Арт»

«Мы очень рады, что проект «Подвиги обычных людей» принял участие в фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт». Площадка «Подвигов» стала для арт-квартала «Таврида. Добро» тем самым интерактивным наполнением, которое не просто развлекало участников и гостей, но и напомнило людям о самом главном, что проявление человечности, смелости, небезразличия к окружающим – неотъемлемая часть здорового общества», – рассказал программный руководитель арт-квартала «Таврида. Добро» и заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова.

«Для нас участие в форуме стало шансом достучаться до аудитории, которую тяжело чем-то удивить в соцсетях, – говорит главный редактор проекта «Подвиги» Наталья Широкова. – К тому же молодые люди чаще используют соцсети для развлечения, а истории многих подвигов трудно назвать весёлыми, хотя они и очень захватывающие. Зато на форуме мы в формате игры и арт-процесса сумели познакомить участников с историями реальных героев – и увидели, что они им очень интересны! Ведь героем можно стать в любом возрасте, не важны пол, социальный статус и чем там мы ещё привыкли отличаться друг от друга. Вопрос в том, готовы ли мы потратить свой ресурс на кого-то другого. Думаю, многие посетители нашей интерактивной площадки мысленно примеряли на себя роль героя. И я уверена, что если понадобится, они проявят все свои лучшие человеческие качества».

Фестиваль «Таврида-Арт» – это часть арт-кластера «Таврида», в который также входят круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» и форум молодых деятелей культуры и искусств. В этом году фестиваль проходил в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. За пять дней в фестивале приняли участие представители 85 регионов страны – более 4 тысяч человек провели 800 мероприятий на 8 творческих площадках под открытым небом. Гостями и спикерами фестиваля стали российские знаменитости: Никита Михалков, Леонид Агутин, Владимир Машков и другие.

На главном фото: Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на площадке проекта «Подвиги».