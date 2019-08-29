Гороскоп на 30 августа 2019 года

Лев, Весы Стрелец и Козерог будут испытывать проблемы со связью, поэтому важная для них корреспонденция может не приходить.

Овен

В этот день у Овна могут появиться важные и неотложные дела, и их решение не вызовет приятных эмоций. Планируйте свое время, чтобы все успеть.

Телец

Проблемы потребуют непосредственного участия Тельца в этот день, поэтому расходовать силы нужно экономно - они еще потребуются для других дел.

Близнецы

Непредвиденные сложности могут лишить Близнеца запланированной заранее поездки, но не стоит отчаиваться, поскольку эффективная работа даст шанс решить все дела и отправиться в путь.

Рак

В эти сутки Раку не стоит заниматься финансовыми делами, поскольку высоки риски потерь. Если желание инвестировать не отпадет, то потерпите и сделайте вложения через несколько дней.

Лев

Попытки Льва в этот день обрести нового партнера по бизнесу не принесут успеха. Это не партнер не хочет общаться – просто письма, звонки и сообщения могут не доходить до адресата.

Дева

Деве утром захочется остаться дома, и лучше будет так и сделать – пора немножко позаботиться о себе, даже если ранее были составлены другие планы.

Весы

Не поступивший утром звонок или сообщение заставят представителя знака Весы сомневаться в себе, но уже к обеду ситуация исправится – романтический партнер выйдет на связь.

Скорпион

Возможно, в этот день Скорпиону придется утешать родственника или близкого человека, которого вы ранее незаслуженно в чем-то обвинили. Но такой поворот событий может принести Скорпиону пользу - все недоразумения прояснятся.

Стрелец

Проблемы со связью в этот день могут быть и у Стрельцов. Не ваша вина в том, что корреспонденция не приходит вовремя. Расслабьтесь и просто переждите этот день.

Козерог

Этот день Козерог может провести в ожидании важных сообщений на финансовую тему, но проблемы в коммуникации нарушат планы. Лучше запастись терпение и хорошей книгой – ждать придется долго.

Водолей

Поставленные Водолеем цели на этот день не будут достигнуты и это может вызвать чувство разочарования. Продолжайте верить в себя и ждите исправления ситуации!

Рыбы

Представители знака Рыбы будут ощущать беспокойство. Возможно, вы увидели что-то такое, что интуитивно заставило вас тревожиться. Но на самом деле жизнь у Рыб прекрасна, не стоит волноваться по пустякам.