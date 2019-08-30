Гороскоп на 31 августа: Овны получат награду, у Дев нарушатся планы, а Козероги отправятся на вечеринку

В этот день Овнам придется выбраться из уютной кровати для решения проблем, но они в итоге будут вознаграждены за старания.

Тельцам придется проявить гибкость ума, чтобы решить возникшие сложности. Не пытайтесь действовать грубой силой, найдите более деликатный подход.

В целом ожидается приятный день для Близнецов и их семьи. Не сдерживайте себя в желаниях вызывающе одеться или выразить свое истинное мнение, которые вы нередко скрываете.

Раки в этот день могут испытать разочарование, пытаясь доказать кому-то свою правоту. К вечеру все тревоги и печали исчезнут и можно будет спокойно отдохнуть.

Представители знака Льва в этот день получат преимущество, которое позволит им решать любые проблемы «легким движением руки».

Девам не следует что-либо планировать на этот день. Лучше всего провести его, плывя по волнам судьбы. Кто знает, может вы причалите к берегу острова с сокровищами.

Для Весов будет важно сохранить в этот день высокую самооценку, над повышением которой они трудились последнее время. Все страхи уйдут, если вы будете сильны духом.

Весь день Скорпионы будут метаться в поисках идеального решения, ведь вариантов так много. Спокойствие и ясность придут лишь к вечеру.

Стрельцы могут почивать на лаврах весь день, но не стоит забывать, что новое приключение, встреча или важное событие уже близко, поэтому не следует уж слишком сильно расслабляться.

Спокойное утро Козерогов сменится напряженным днем, правда, к вечеру все должно будет прийти в норму, а оставшаяся энергия позволит хорошо и весело отдохнуть.

Водолеям в этот день не помешает вспомнить о манерах и начать отвечать комплиментом на комплимент, а не считать это бесполезной тратой времени.

Отношения идут на пользу Рыбам, поскольку их избранник предоставляет свободу действий. Представителям этого знака не стоит бояться рассказывать о своих идеях и задумках.