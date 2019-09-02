О ЕНВД и говорить нечего

По мнению правительства, этот налоговый режим уже похоронили цифровые технологии.

Правительство не намерено обсуждать продление режима «единого налога на вмененный доход» (ЕНВД), прекращающего действие с начала 2021 года,— с идеей продления его до 2024 года выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней «брешью» в системе налогообложения. В Госдуме и бизнес-объединениях с отказом от ЕНВД согласны. Минфин будет в 2020 году готовить подробные объяснения по переходу налогоплательщиков, использующих ЕНВД, на современные «цифровые» режимы.

Правительство дало официальный отзыв на инициативу уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, выступившего с инициативой продлить действие отменяемого с 1 января 2021 года режима ЕНВД (см. “Ъ” от 28 августа). Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Белый дом готовит информкампанию по разъяснению порядка перевода индивидуальных предпринимателей и юрлиц на другие налоговые режимы. По мнению министра финансов, режим ЕНВД продлевать не следует, но нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, с тем чтобы бизнес, который работает в этом формате, не имел дискомфорта и не испытывал каких-либо неожиданностей при отмене режима.

ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения (УСН), им сейчас пользуются 200 тыс. юрлиц и до 1,8 млн ИП, это 36% от всех использующих спецрежимы. Налог уплачивается в местные бюджеты, что делает его близким к патентной системе налогообложения,— на нее, по оценкам ФНС, перейдет с 2021 года большая часть этих налогоплательщиков.

ФНС представила статистику использования спецрежимов, из которой очевидна причина позиции Белого дома по инициативе Бориса Титова: из нее однозначно следует, что ЕНВД остался последней «брешью» в НК, позволяющей массовый уход от налогов.

Как следует из статистики ФНС, в 2018 году общий вмененный доход по ЕНВД составил 904,2 млрд руб., увеличившись с 2017 года на 1,3%,— при этом налоговые сборы по нему составили 64,5 млрд руб., что на 8,7% меньше прошлого года. С 2014 года снизились и номинальная сумма вмененного дохода по ЕНВД (на 0,3%), и сборы (на 16%), и число плательщиков (на 4,8%). При этом поступления от УСН (при практически том же числе плательщиков — 2,2 млн) выросли в 2018 году на 4,5%, сумма уплаченного налога больше в семь раз, чем налоги с ЕНВД (422 млрд руб.), а выручка составила 17 трлн руб.

Ситуация, в которой один и тот же малый и средний бизнес в режиме ЕНВД снижает платежи, а в режиме УСН — повышает, трактуется ФНС однозначно: речь идет об использовании ЕНВД для «генерации ненаблюдаемых доходов». По словам главы ФНС Михаила Мишустина, анализ выручки по ЕНВД после введения онлайн-касс (с 1 июля 2019 года работающие в таком режиме могут не использовать ККТ, если не имеют наемных работников) показал, что «средняя ставка налога для них составляет 0,81%» — средний размер вмененного дохода плательщика ЕНВД составляет 450 тыс. руб. в год, средняя выручка по онлайн-ККТ — более 12 млн руб. в год. «Для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может и снизить ее»,— заявил “Ъ” господин Мишустин. Кроме того, опыт ФНС по маркировке меховых изделий продемонстрировал активное использование ЕНВД для организации оборота контрафакта и занижения таможенной стоимости импорта. А дробление бизнеса для формального соответствия условиям ЕНВД (до 100 занятых) позволяло в отдельных случаях создавать группы компаний с продажами в 1,7 млрд руб. в год с эффективной ставкой налога в 0,1% оборота.

Надежды на обсуждение будущего ЕНВД обнуляет и позиция Госдумы. Глава бюджетно-налогового комитета Госдумы и фактический соавтор Налогового кодекса Андрей Макаров заявил “Ъ”: «Дискуссия, которую сегодня пытаются развернуть по поводу сохранения ЕНВД, лишена всякого смысла». Режим, по словам самого влиятельного в парламенте специалиста по налоговой системе, обречен: ЕНВД создавался как временный при отсутствии возможности у правительства контролировать уплату налогов в малом бизнесе, цифровизация ФНС исправила ситуацию, модернизация режима бессмысленна, и сейчас он, по сути, является «антицифровым». Предпринимательские объединения ЕНВД, аналоги которого (см. справку) остаются лишь в нескольких юрисдикциях, поддерживать не готовы. Так, президент «Опоры России» Александр Калинин заявил “Ъ”, что продление режима «неоправданно» — набор мер, анонсированный правительством для переходного периода с 2021 года, бизнес устраивает.

«Мы не найдем даже аналогов налога на вмененный доход у ведущих стран мира»

Глава ФНС России Михаил Мишустин:

«ЕНВД — это несовременная форма налогообложения, которая не соответствует реальным вызовам, и отказ от этого налогового режима соответствует международным подходам, когда налоги платятся с выручки. Если мы посмотрим на международную практику, то мы не найдем даже аналогов налога на вмененный доход у ведущих стран мира с развитой рыночной экономикой. Ни в Китае, ни в США и Японии, ни в странах Европейского союза, ни в Новой Зеландии ничего подобного не существует. В ряде развивающихся стран подобные налоги уже отменены или будут упразднены в ближайшее время. Похожие режимы остались лишь во Вьетнаме, Зимбабве, Кении, Колумбии, Коста-Рике, Сальвадоре и некоторых развивающихся странах, в том числе низконалоговых юрисдикциях, и то применяются в основном к компаниям с незначительной или нулевой прибылью.

Цифровизация и внедрение современных технологий позволяют сделать экономику более прозрачной, и благодаря онлайн-ККТ мы увидели реальные расчеты бизнеса.

Анализ выручки плательщиков ЕНВД показал, что средняя ставка налога составляет 0,81%. Средний размер вмененного дохода плательщика ЕНВД составляет 450 тыс. руб. в год, а средняя выручка, по данным онлайн-ККТ,— более 12 млн руб. в год, то есть в 27 раз больше среднего вмененного дохода. А если мы посмотрим на предпринимателей, которые действительно являются малыми, с небольшими оборотами, на которых и был ориентирован ЕНВД, то их налоговая нагрузка значительно выше, так как налог платится с вмененного дохода (и не привязан к фактической прибыли). Для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может снизить ее. При этом компании, которые сейчас пользуются ЕНВД для занижения своих налоговых обязательств, будут уплачивать налоги в бюджет в полном объеме, что сделает конкуренцию более честной. Напомню, что эти деньги поступают в региональные и местные бюджеты (УСН и НПД — в региональные бюджеты, патент — в муниципалитеты), а значит, идут на благоустройство территорий, на развитие бизнеса, а также на социальные нужды: больницы, школы, детские сады».

«По сути, ЕНВД — это признание бессилия государства в контроле уплаты налогов»

Глава комитета Госдумы по бюджету и налоговой политике Андрей Макаров:

«Дискуссия, которую сегодня пытаются развернуть по поводу сохранения ЕНВД, лишена всякого смысла, если мы говорим о налоговом законодательстве и налоговой политике. Достаточно вспомнить, для чего создавался этот налог. ЕНВД создавался, когда контроль за уплатой налогов стоил дороже суммы этих налогов. В той сложной экономической ситуации у государства просто не было выбора. Государство не могло контролировать уплату налогов, его возможности в то время и сейчас несопоставимы. Именно с учетом реалий, которые были у государства и бизнеса, вводя ЕНВД, мы пренебрегли экономической сущностью налогового режима. Это не совсем справедливо, когда платишь налоги с дохода, который вменяется тебе государством. Ты можешь получить этот доход, можешь получить гораздо больший доход, можешь не получить его вовсе, при этом все равно заплатишь налог с вмененного дохода. Если говорить об экономической сущности, то ЕНВД не имеет права на существование.

По сути, ЕНВД — это признание бессилия государства в контроле уплаты налогов. Совершенно очевидно, что за прошедшие годы изменились и налоговая система, и подходы к налоговому администрированию. И если налоговая система трансформировалась с точки зрения упрощения, повышения эффективности и применения цифровых технологий, то ЕНВД тянул в другую сторону. Неудивительно, что его стали использовать для ухода от налогов. Например, когда была запущена маркировка меховых изделий, было выявлено большое количество таких злоупотреблений. Налоговые и таможенные платежи уплачивались с заведомо заниженной стоимости. Далее через цепочку аффилированных лиц конечная цена накручивалась до 5000%, и этот доход оседал у плательщика ЕНВД и, соответственно, не облагался налогом. Таких примеров очень много.

Многие могут задаться вопросом: может, стоит изменить ЕНВД, чтобы он стал невыгодным для оптимизации? Я уверен, что это абсолютно бесперспективно. Модернизация налога, который создавался под другую технологическую систему, бессмысленна. Сейчас совершенно другая технологическая база, которая позволяет не тратить деньги и время на бухгалтеров, сдачу отчетности, на общение с налоговой службой. В современной налоговой системе множество режимов, которые обеспечивают комфортные режимы налогообложения для малых предпринимателей, такие как УСН, патент и НПД.

Я убежден, что необходимо расширять патент. Также надеюсь, что в будущем мы распространим эксперимент по налогу на профессиональный доход на всю страну. Эти налоговые режимы обеспечивают безболезненный переход именно добросовестным налогоплательщикам, а не тем, кто сейчас пользуется ЕНВД для налоговой оптимизации. Отдельно хочу подчеркнуть, что никто не предлагает отменить ЕНВД. Изначально были установлены сроки действия ЕНВД. Их неоднократно продлевали, потому что понимали, что бизнес не может безболезненно перейти на другие режимы. Теперь это возможно. Для этого созданы все условия.»

«ЕНВД часто используется со злоупотреблениями крупными предприятиями»

Президент «Опоры России» Александр Калинин:

«ЕНВД был задуман как временная мера и продлевался уже два раза. Причем последнее продление было сделано по просьбе «Опоры России» в 2016 году, когда бизнес переживал период турбулентности. В настоящее время считаю продление ЕНВД неоправданной мерой.

ЕНВД задумывался в том числе и как мера поддержки развития и обеления. В начале 2000-х годов режим полностью справился с данной задачей. К сожалению, сейчас практика показывает, что часто ЕНВД используется со злоупотреблениями крупными предприятиями, которые мимикрируют под малый бизнес и используют режим для минимизации налоговой нагрузки и получения конкурентных преимуществ.

В свою очередь, иные специальные налоговые режимы за последние годы претерпели значительные модификации и стали существенно удобнее для перехода. Кроме того, ЕНВД применяется в большей степени индивидуальными предпринимателями (более 2 млн плательщиков, из которых 1,8 млн индивидуальных предпринимателей), которые комфортно перейдут на патентную систему налогообложения.

Однако отмечаю, что для полной отмены ЕНВД необходимо реализовать ряд мер, которые ранее были анонсированы правительством РФ и помогут максимально нивелировать негативный эффект.

Во-первых, необходимо создание акселерационных налоговых мер, которые были анонсированы еще в прошлом году. Данные меры позволят ускорить рост малых компаний и стабилизировать их состояние. Во-вторых, для компаний-«газелей» в приоритетных отраслях, таких как туризм, целесообразно предусмотреть снижение ставки НДС, это позволит поддержать производство и реализацию товаров, работ, услуг в важнейших сферах. В-третьих, максимальное снижение количества отчетности при применении УСН, в настоящее время ФНС России работает над внедрением отдельных элементов упрощения, но мы считаем, что необходимо подойти более комплексно и при участии всех органов власти, в которые направляются отчеты при применении УСН. В-четвертых, в связи с отменой ЕНВД предусмотреть передачу доходов полученных от УСН в местные бюджеты, что позволит сгладить эффект от потери доходов от ЕНВД, которые составили более 135 млрд руб. в 2018 году в целом по России. И последнее, необходимо распространить налог на профессиональный доход на все субъекты Российской Федерации.

Кроме того, основное, считаю важным вовремя проинформировать предпринимателей, отвечать на все вопросы, объяснять, как и на какие режимы перейти, чтобы для них эти изменения не стали неожиданностью.»

Дмитрий Бутрин, заместитель главного редактора по экономической политике

Дословно с издания «Коммерсант»