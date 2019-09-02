На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей

Пользователям портала и мобильного приложения «Госуслуги» доступен раздел «Мои выборы» в личном кабинете, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В этот день пройдут выборы глав 16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов законодательных органов власти и в четырех одномандатных округах проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и своем избирательном участке, а также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель» до 4 сентября 2019 года.

Для избирателей из регионов, зарегистрированных на портале Госуслуг, впервые реализована возможность выбрать цифровой избирательный участок для голосования в Москве1.

Еще одним новшеством стала возможность подать заявление о голосовании на дому в электронном виде. Сервис доступен на Портале до 4 сентября 2019 года. Воспользоваться им могут граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно прибыть на место для голосования (состояние здоровья, инвалидность или иные причины, предусмотренные п.1 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ).

Предоставление цифровых сервисов для избирателей реализует системный интегратор «РТ Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1Голосование на цифровых участках доступно для избирателей 4 одномандатных округов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, 16 субъектов РФ, где пройдут выборы глав регионов.