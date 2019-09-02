Мордовия: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в частном секторе

«Ростелеком» завершил строительство гигабитной оптической сети в четырех районах Мордовии. Для реализации проекта компания проложила порядка ста километров линий связи. Доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 4 300 семей в г. Ардатове, рабочем поселке Атяшево, селах Пригородное (Краснослободский район), Берсеневка (Лямбирский район), Куликовка (г.о. Саранск), в коттеджном поселке «Чистые пруды» и в зоне частной застройки в Саранске.

Теперь жители частных домов могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть более 240 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром. По запросу клиента сотрудники компании помогут подключить интеллектуальное видеонаблюдение и систему «Умный дом» для безопасности жилья и контроля придомовой территории.

Андрей Опарин, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«В текущем году мы продолжим строить оптическую сеть в частном секторе республики. Новая инфраструктура связи появится в восьми селах и районах частной застройки Саранска и Рузаевки. Доступ к цифровым сервисам получат еще свыше четырех тысяч жителей республики».

С приходом проводного интернета жители частного сектора могут развернуть дома полноценный Wi-Fi и выходить в сеть одновременно с разных устройств. С оптикой легко скачивать музыку и видео, смотреть интерактивное телевидение и играть в онлайн-игры.

Узнать подробную информацию об услугах и оставить заявку на их подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте www.company.rt.ru.