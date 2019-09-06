MIBR подписали kNgV

26-летний игрок kNgV- присоединился к MIBR в качестве замены ушедшему Марсело “coldzera” Давиду. Легендарный игрок был отправлен на скамейку запасных в июле после того, как он заявил о желании попробовать себя в новом месте.

Об интересе к kNgV- со стороны MIBR стало понятно, когда игрок успешно получил визу P-1 в США, что позволит ему снова посещать американские турниры спустя два года, после запрета въезда из-за того, что kNgV- выступал за Immortals по туристической визе.

kNgV- выступал за INTZ Esports с сентября 2018 года после того, как организация подписала стак NoTag. Он стал главным игроком, который вывел команду на первый мейджор через два месяца. Бразильцы провалились на стадии New Challengers проиграв North, Team Vitality и Grayhound.

Источник. CQ