В детских поликлиниках Мордовии появятся комнаты кормления младенцев

В детских поликлиниках Мордовии появятся колясочные и комнаты кормления младенцев.

Заместитель министра здравоохранения Мордовии Наталья Юдина во время круглого стола, посвященного обсуждению вопросов, касающихся реализации национальных проектов, заявила, что благодаря реализации проекта «Здравоохранение» в детских поликлиниках появятся колл-центры.

Кроме того, родителей юных жителей Мордовии порадуют просторные колясочные. Также будут оборудованы комнаты для кормления младенцев. К услугам мам будут предоставлены пеленальный столик, удобная кушетка и стулья, ширма, раковина, ростомер и весы для взвешивания детей.

По информации «Известий Мордовии».

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