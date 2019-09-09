Зидан считает Бэйла ключевым игроком «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан очень доволен вингером команды Гаретом Бэйлом, сообщает ESPN.

Французский наставник считает, что валлиец стал гораздо лучше работать на тренировках и теперь является ключевым футболистом команды.

В первых трех турах испанской Примеры 30-летний полузащитник забил два гола и сделал результативную передачу.

В июле Зидан публично заявил, что уход Бэйла станет лучшим решением для всех, однако после этого сорвался трансфер футболиста в Китай и он в итоге остался в клубе.

Источник. SocialBet