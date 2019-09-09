Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Зидан считает Бэйла ключевым игроком «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан очень доволен вингером команды Гаретом Бэйлом, сообщает ESPN.

Французский наставник считает, что валлиец стал гораздо лучше работать на тренировках и теперь является ключевым футболистом команды.

В первых трех турах испанской Примеры 30-летний полузащитник забил два гола и сделал результативную передачу.

В июле Зидан публично заявил, что уход Бэйла станет лучшим решением для всех, однако после этого сорвался трансфер футболиста в Китай и он в итоге остался в клубе.

Источник. SocialBet

 

 

 