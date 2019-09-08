Разработка индивидуальной CRM на заказ

Можно взять и купить готовую CRM и потом годами мучиться с ее внедрением в ваши бизнес процессы. Даже если она у вас сразу начнет работать два, три месяца то потом начнут выплывать разные проблемы, которые надо будет решать. К вам будут приходить исполнители, менеджеры, бухгалтера и жаловаться, что вот тут произошла ошибка, тут произошел сбой и т.д. Гораздо эффективнее по соотношению цена-качество заказать разработку CRM под ключ.

В отличие от массовой CRM, при разработке CRM на заказ, к решению ваших проблем подойдут индивидуально. К вам приедут менеджеры из подрядной организации и изучат работу всех подразделений, побеседуют с каждым исполнителем, по возможности. Проведут встречи с топ менеджерами компании и сделают максимально приближенный проект к внедрению CRM в ваш бизнес. Отличие такое же, как между рынком одежды Садовод и индивидуальным пошивом.

В разработке CRM на заказ есть один существенный плюс. Когда пользователь открывает интерфейс – он не видит кучу ненужного функционала. Когда разрабатывается массовая CRM, то разработчик старается учесть ВСЕ потребности бизнеса. А бизнес может быть разный – это и булочная, это и автосервис, это и авиакомпания. Естественно лишний функционал будет вводить в стопор исполнителя. Он будет сидеть, смотреть на экран и не понимать, что со всем этим делать. Кроме этого у CRM на заказ есть еще ряд преимуществ:

Программисты сделают вам интеграцию с любой системой – 1с бухгалтерия, IP - телефония;

Число пользователей может быть сколько угодно большим. При том, что при покупке массовой CRMкаждый пакет количеством пользователей;

Вы покупаете CRMна заказ и пользуетесь ею без дополнительных затрат, никакой абонентской платы, никаких ежемесячных выплат;

Следующий важный пункт, который касается безопасности вашего бизнеса – вся информация хранится на ваших серверах, на вашей территории. При покупке массовой CRMвсе хранится на серверах разработчика;

При внедрении CRMна заказ весь ваш персонал пройдет полное обучение, а не будет брошен на произвол судьбы;

Все ваши дополнительные пожелания по улучшению программного обеспечения будут решаться сразу же обученным штатным программистом.

Чем важна CRM для бизнеса?

Разработка CRM и ERP позволяет автоматизировать все ваши “ручные” бизнес процессы. Автоматизировать и улучшить. В большинстве случаев будет исключен человеческий фактор, благодаря которому совершаются ошибки.

Внедрение CRM систем позволит вашему бизнесу автоматизировать все ваши бизнес процессы. Кроме этого вы получите полную статистику по вашим клиентам. Также вы получите сквозную аналитику по работе каждого вашего сотрудника. Ваш бизнес превратится в увлекательную компьютерную игру, где вы управляете всем из одной точки – вашего монитора.