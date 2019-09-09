Коста-Рика — Уругвай

Товарищеский матч, 7 сентября Коста-Рика принимает сборную Уругвая.

Коста Рика

Еще год назад сборная Коста-Рики принимала участие в Чемпионате Мира-2018 в России, где добыла один балл в игре со Швейцарией и заняла четвертое место в группе. С тех пор у «красно-синих» нет ни одного матча, сыгранного вничью. В Золотом кубке костариканцы смогли дойти до 1/4 финала, где уступили победителю турнира – Мексике (1:2 пен.).

Уругвай

Уругвай выступил лучше своего соперника на ЧМ-2018 и сумел дойти до четвертьфинала, где проиграл чемпионам мира – Франции (0:2). В этом году «чарруа» выиграли Кубок Китая, а в Копа Америки «небесные олимпийцы» дошли до 1/4 финала, где проиграли Перу (0:1 пен.).

Статистика

Уругвай выиграл 5 из 7 последних матчей

Коста-Рика не проигрывала в личных матчах с 2011 года

Коста-Рика проиграла 3 из 5 последних игр

Последняя личная встреча завершилась победой Коста-Рики (1:0)

Источник. ВсёПроСпорт