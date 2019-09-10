В Атюрьево горел жилой дом

В Атюрьево произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №53. Огонь охватил постройку на площади 90 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru