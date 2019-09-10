Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль

Теннис. US Open. 1/2 финала.

Маттео Берреттини (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Нью-Йорк, США. 07.08.2019. 02:00 МСК.

Во втором ½ финала Открытого чемпионата США среди мужчин двадцать пятая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини, сразится со вторым номером мирового рейтинга, испанцем, Рафой Надалем.

Маттео Берреттини: лучший турнир в карьере

Для того, чтобы максимально ёмко охарактеризовать выступлении Берреттини в Нью-Йорке лучше всего подходит слово «выстрелил». То, что Маттео способен на многое, мы поняли ещё в первой части сезона, когда итальянец стал победителем турниров в Будапеште и Штутгарте. Однако, на Мэйджорах, 25-я ракетка мира дальше четвертого круга до сего дня не доходил, а тут пробился в полуфинал. Мы уже отмечали в предыдущих обзорах к матчам Берреттини, что итальянцу на Открытом первенстве США повезло с посевом и раскладом. По-настоящему, топовых соперников у Маттео до сих пор не было — Надаль будет первым.

Берреттини из сетки выбил: Гаске, Томпсона, Попырина, Рублёва и Монфиса. Первых трёх «трогать» не будем, чуть подробнее остановимся на двух последних матчах итальянца. Рублёв до поединка против итальянца показывал отличный теннис, выбил из розыгрыша Циципаса, Симона и Кирьоса, но против Берреттини Андрей достойно выступить не смог, полностью провалив два первых сета, а когда пришёл в себя, было уже поздно. А вот в игре против Монфиса Маттео отдал победе очень много сил, поединок против итальянца с французом длился почти четыре часа, парни отыграли пять сетов, причём в решающей партии пришлось проводить тай-брейк, завершившийся победой итальянца 7:5.

Надаль: почти запланированный триумф

После вылета из турнира в Нью-Йорке Новака Джоковича и Роджера Федерера, Рафа Надаль стал самым вероятным победителем Мэйджора. Сложно представить, кто теперь сможет реально конкурировать со второй ракеткой мира. Димитров на кураже, но болгарин уже долгое время был вне топа, если Григор, вдруг выйдет в финал, то «начавшимся». А на Надаля нужно выходить максимально «голодным», чтобы иметь хоть какие-то шансы.

Медведев сейчас в супер форме, но на недавнем Мастерсе в Монреале россиянин проиграл испанцу без шансов, а с тех пор, Надаль только прибавил. Ну и Берреттини, мы не считаем конкурентом Рафы. Итальянец будет после сложнейшего матча против Монфиса, плюс не забываем, что Маттео впервые в карьере вышел в полуфинал Мэйджора, т.е. наверняка у итальянца будет присутствовать излишнее волнение.

Источник: https://metaratings.ru/ - прогнозы на спорт.