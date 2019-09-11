Матч 1/2 финала женского чемпионата Европы по волейболу Сербия – Италия.

Так уж случилось, но самые явные претенденты на золото чемпионата Европы – Сербия и Италия – сыграют в полуфинале этого турнира. На первый взгляд, сербки выглядят фаворитами: действующие чемпионки мира, серебряные призеры Олимпиады в Рио, победители Евро-2017, обладающие мощнейшим составом и показывающие отличный уровень мастерства в каждом матче – это ли не повод говорить о преимуществе подопечных Зорана Терзича.

Тем более что итальянки пока никак не могут выйти на свой пик, точнее, не может поймать свою игру молодая диагональная Паола Эгону: очень много ошибок, низкая эффективность. Ситуация для Италии непривычная и пока главный вопрос – как из этой ситуации коллектив Давиде Маццанти будет выходить? Тем более что высокая скорострельность Эгону, если вдруг она будет, – это далеко не гарантия победы.

Вспомним финал чемпионата мира в прошлом году, хорошее качество игры Паолы и итоговую победу Сербии, в составе контрой феерили Тияна Бошкович и Бранкица Михайлович. Эта парочка и на нынешнем Евро в полном порядке. А значит, сборная Сербии вполне может победить.

Источник: Рейтинг Букмекеров