Уэльс – Азербайджан

Группа Е – пожалуй одна из самых ровных в этом отборе. На прошлом Чемпионате Европы приняли участие четыре сборные из пяти, что входят в нее – Уэльс, Хорватия, Венгрия, Словакия. При этом все дошли как минимум до плей-офф, а две и вовсе стали сенсациями турнира. В этой ровной группе есть лишь один аутсайдер – Азербайджан, который пока не набрал ни одного балла в этом отборе.

Уэльс

Сборная Уэльса очень зависит от Бэйла, который подвержен травмам – то играет, то нет. Сложно строить игру без ключевого игрока, еще сложнее Райану Гиггзу из-за выхода на пенсию или старения местных звезд, которые вели сборную за собой на Евро-2016 – Аллен и Уильямс начинают сдавать, Рэмзи из лазарета отпускают по праздникам. Поэтому предпоследнее место в группе после трех туров – ожидаемый результат.

Сборная, выиграв у Словакии со счетом 1:0, проиграла Хорватии 1:2 и 0:1 уступила Венгрии. В обоих матчах команда была близка к сопернику по количеству ударов или и вовсе играла наравне, хотя оба матча были в гостях. Поэтому однозначно говорить о плохой форме не стоит, с игрой у команды Гиггза не все так плохо.

Азербайджан

Азербайджан не просто не набрал очков после трех игр, но и был заметно хуже в каждой из них. Хорватам уступили со счетом 1:2, но уступили по ударам 6:22, а затем последовали 1:3 с Венгрией и 1:5 со Словакией дома. Что интересно, при такой плохой игре сборная забивает в каждом матче – впрочем, два раза из трех это делал Шейдаев.

Источник. ODDS