Онлайн-казино Orca88 обзор топового казино

Оптимальное сочетание высокого выигрышного коэффициента автоматов, щедрости бонусной системы и удобства ставок предлагает онлайн-клуб Orca88, над созданием которого работали лучшие веб-дизайнеры и программисты. Для старта выигрышных вращений барабанов и ставок в рулетке необходимо просто зарегистрироваться на сайте orca-88.com, получить бездепозитный бонус и далее можно смело ловить за хвост птицу удачи.

Как пройти регистрацию в casino Orca88

Для прохождения регистрации необходимо найти в шапке официального сайта casino Orca88 кнопку Зарегистрироваться, кликнуть по ней и заполнить поля E-Mail и пароль. После этого вам на почту придёт письмо со ссылкой для завершения процедуры и подтверждения E-MAIL. Останется войти на сервис с помощью регистрационных данных, перейти в профиль и указать в нём дополнительный ящик почты и дату рождения.

Также сразу пройдите полную верификацию, для чего сделайте запрос на отправку на мобильник бесплатной СМС, ведь после этого не будет проблем с выводом монет и станет доступен весь функционал казино. Учитывайте, что играть на реальные монеты в клубе могут только зарегистрированные игроки, только они получают бонусы и участвуют в турнирах и лотереях.

Что предлагает бонусная система Orca88

Сразу после прохождения регистрации и верификации аккаунта игрока ожидает бездепозитный бонус Orca88, который предоставляется без пополнения счёта и сразу доступен для ставок. Получить эту премию игрок может только один раз, но она позволит по старту без риска изучить возможность программного обеспечения.

Кроме бездепа в онлайн-клубе можно получить:

Бонус за первый депозит. 200 фриспинов. Премию к празднику. Поощрение по программе ВИП.

За первый депозит размер премии 100% при максимальной сумме бонуса 30 К рублей. Также на старте игрок может активировать в ЛК 200 бесплатных вращений, которые будут выписываться по 20 фриспинов 10 дней. Активные игроки не будут обделены вниманием и получат поощрения к дням рождения и праздникам, а если общая сумма депозитов за всё время превысит 5000$, то пользователь попадает в программу ВИП. Такие игроки получают индивидуальные бонусы, вывод денег для них более оперативный, а обслуживание ведётся лучшими менеджерами казино.

Как обойти блокировку Orca88

Для обхода блокировки онлайн-клуба оптимально использовать расширения для браузера, которые создают соединение с сайтом orca-88.com через прокси сервер и подменяют IP-адрес игрока. Благодаря этому пользователь из России может заходить на сайт с адреса Германии или Швеции, что делает из него иностранца и снимает проблему блокировки.

В Opera расширение находится во вкладке настройки - безопасность и называется VPN, для Chrome хорошо подходит Rus VPN, но его надо установить самостоятельно. После установки плагин виден в правом верхнем углу браузера и запускается в один клик. Для работы достаточно бесплатного режима, так что никаких затрат для обхода блокировки нести не придётся.

Что ждёт в игровом зале казино

В игровом зале Orca88 представлено более 300 автоматов, среди них есть проверенные игры и новинки, которые порадуют опытных игроков и новичков. Основной массив автоматов - это слоты, но есть на сервисе и настольные игры, видеопокеры, игры с джекпотами и live казино. Новинки выведены в отдельную категорию, а если вас интересуют самые популярные автоматы, то лучше всего искать их среди анонсов игр на главной странице. Там вы увидите анонсы игровых автоматов:

DOLPHINS PEARL. FAIRY LAND. JACK HAMMER. COLUMBUS DELUXE. AZTEC GOLD.

Это макушка игрового айсберга, так как только в разделе популярных автоматов и на главной странице более 40 игр, за которых проголосовали ставками игроки. Под анонсом автомата виден текущий рейтинг игры и количество игроков онлайн, поэтому легко найти те слоты и рулетки, которые наиболее популярны прямо сейчас.

Выигранные монеты выводятся через создание запроса в ЛК на карты Виза и Мастер Кард, а также на счета ЭПС Яндекс Деньги, Перфект, Веб Моней и Киви. Комиссий за вывод монет в казино нет.

Казино Orca88 - это отличное место для реальных выигрышей и получения классного настроения, поэтому регистрируйтесь в клубе, получайте бездеп и делайте ставки на победу.