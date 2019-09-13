Германия – Нидерланды – очередная проверка «оранжевых»

Эти две сборные скоро буквально сроднятся. За последний год это будет уже четвертый матч между Германией и Нидерландами.

Ранее они дважды встречались в рамках нового турнира УЕФА – Лиги наций. Дома голландцы разгромили Германию, которая на тот момент не так давно провалилась на чемпионате мира и еще не успела прийти в себя. А в гостях «оранжевым» было достаточно не проиграть, чтобы занять первое место в группе, где еще находились французы. И это голландцам удалось сделать, хотя и не без проблем.

Также эти сборные уже успели сыграть между собой в отборе к юбилейному континентальному первенству. Матч снова получился запоминающимся и интересным. Но на этот раз Германия оказалась сильнее. Хотя снова пропустила дважды.

При этом после провала на чемпионате мира Германия очень плохо выступила в Лиге наций. Зато с тех пор – три победы подряд. Про игру с голландцами мы уже упомянули, но также были встречи с Беларусью и Эстонией, которым досталось по полной. Общий счет этих двух поединков – 10:0.

Голландия пока в отборочном цикле провела только два матча. Это все из-за того, что «оранжевые» пробились в финал четырех Лиги наций. Там они прошли Англию, но в решающей встрече все-таки уступили Португалии, которая играла перед родными трибунами.

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