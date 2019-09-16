Проект «Подвиги обычных людей» из Мордовии прошел в полуфинал всероссийского конкурса

11 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону организация «Подвиги» из Мордовии представила свой проект в полуфинале федерального конкурса «Доброволец России – 2019».

Всего из ПФО на конкурс поступили 6500 заявок, 954 из которых прошли предварительный отбор. И лишь 5 проектов попали в полуфинал конкурса в номинации «Говорит герой», в том числе и проект «Подвиги обычных людей».

Проект «Время героев» перед экспертной комиссией защищала директор и главный редактор «Подвигов» Наталья Широкова. «Время героев» – это YouTube-канал, на котором российские артисты, телеведущие, спортсмены и общественные деятели читают реальные героические истории прошлого и современности. Через цикл коротких видео создатели канала привлекают внимание к настоящим героям, вдохновляют зрителей на добрые дела и помощь окружающим. Для канала «Время героев» уже снялись певица Ёлка, актер Андрей Мерзликин, актер Антон Макарский, телеведущая Юлия Костюшкина, актриса Анна Чурина, режиссер Алексей Петрухин и другие известные люди.

Эксперты конкурса «Доброволец России – 2019» высоко оценили идею канала и были удивлены тем, что проект такого уровня можно реализовать в регионе.

Итоги полуфинала станут известны 14 октября. В случае победы грантовые средства пойдут на создание новых видеороликов для канала и его развитие.

На фото: Директор и главный редактор организации «Подвиги» Наталья Широкова

– На конкурсе мы представляли не просто себя, но и свой регион, – говорит Наталья Широкова. – И мне очень приятно, что вклад Мордовии в развитие добровольчества и патриотического воспитания был отмечен экспертами именно благодаря нашему проекту. Это наш первый выход на всероссийский уровень, о «Подвигах» хорошо знают в России, но мало – в родном регионе. Надеюсь, наши достижения помогут это исправить, и жители Мордовии тоже будут каждый день знакомиться с историями обычных героев, про которых мы рассказываем.

«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собирает десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получают возможность реализовать идею на федеральном уровне. Принять участие в конкурсе может юридическое лицо или житель России от восьми лет, у которого есть собственный волонтерский проект или инициатива для помощи людям, животным, природе.