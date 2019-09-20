В Ковылкинском районе горела квартира

В Ковылкинском районе произошел пожар в квартире.

Происшествие произошло утром 19 сентября в населенном пункте Примокшанский. В одной из квартир жилого дома №2, расположенного по адресу – улица Песочная, загорелась внутренняя отделка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru