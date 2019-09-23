Туры в Турцию: правила отдыха с детьми

Туры в Турцию пользуются заслуженной популярностью среди семейных туристов. Отельная инфраструктура, продуманная до мелочей, большой выбор развлечений вне гостиницы и мягкий средиземноморский климат — лучший набор условий для разнообразного и комфортного отдыха с детьми.

На что же обратить внимание, отправляясь в путешествие с ребенком? Компания Poehalisnami.ua дает практические советы.



Как подобрать отель, отправляясь на отдых с детьми

Выбор путевки в Турцию и гостиницы зависит от возраста ребенка. Во многих отелях мамы даже с грудничками чувствуют себя как дома. Администрация резортов всячески упрощает жизнь на отдыхе родителям малышей, предоставляя прогулочную коляску, кроватку в номер, а в некоторых случаях даже горшок и ванночку, а также памперсы и детское питание. Услуги няни — неотъемлемый пункт сервиса в гостиницах класса 4* и 5*.

Большинство пятизвездочных резортов и некоторые «четверки» позаботились о детском меню, есть в ресторанах и стульчики для кормления.

Детей от 4 лет развлекают профессиональные аниматоры, часто некоторые из них владеют русским языком. Приотельная территория располагает детским клубом, оборудована игровыми площадками с качелями. Если нет отдельного детского бассейна, обязательно будет секция для купания во взрослом пуле. А лучшие отели Турции в распоряжение семейных постояльцев предлагают даже полноценные аквапарки.

Лучшие места для семейного отдыха с ребенком

Дети отличаются энергичностью, и отдых на территории отеля даже при достаточном количестве развлечений надоедает. Для разнообразия досуга с ребенком, в зависимости от выбранного направления, рекомендуем посетить следующие места.

Аквапарки

Aqualand (Анталия) — второй по величине аквапарк в Турции занимает площадь в 40 000 кв. м. Располагает детской площадкой и зонами отдыха для малышей от года. На территории работает дельфинарий.

The Land of Legends (Белек) — водный парк развлечений, своим интерьером напоминающий мини-Диснейленд. На территории The Land of Legends оборудованы танцующие фонтаны, пиратские корабли, аттракцион в виде подводной прогулки в специальном шлеме и многое другое.

Aqua Dream Water Park (Мармарис) — аквапарк с множеством невысоких горок, водопадов и бассейнов, в которых можно спокойно поплавать или насладиться «активным» купанием по искусственным волнам.

Дельфинарии

Dolphin Park (Бодрум) — дельфинарий, без посещения которого не обойдется поездка в Турцию, находится в живописной бухте Гюверджинлик. На отгороженном участке залива морские львы, дельфины и моржи обитают практически в естественных для них условиях. Доступна дельфинотерапия.

Moon Light Parki (Кемер) — развлекательный парк с водными горками, аттракционами и дельфинарием.

Sealanya Dolphin Park (Алания) — место, где дети познакомятся с афалинами, морскими львами и котиками. С животными после шоу можно поплавать и сфотографироваться.

Тематические парки развлечений