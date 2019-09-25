В селе Старое Шайгово пожар едва не уничтожил жилой дом

В селе Старое Шайгово произошел пожар в жилом доме.

Вечером 24 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Делегатской. В жилом доме №55, расположенном по указанному адресу, воспламенилась мебель. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания мебели в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru