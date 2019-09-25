Игроки ФК «Мордовия-2004» заняли седьмое место на соревнованиях в Казани

Футбольная команда «Мордовия-2004» под руководством Сергея Дикарева и Игоря Лазарева заняла седьмое место в финальном турнире первенства России в зоне «Приволжье».

Указанные соревнования проходили в Казани. Местом проведения футбольных баталий стал стадион «Рубин».

В своей группе команда из Мордовии заняла третье место. Мордовские футболисты пропустили вперед ФК «Рубин» из Казани и ФК «Академия» из Тольятти.

Победителями рассматриваемых соревнований стали игроки ФК «Рубин».

По информации «Известий Мордовий».

Гроссмейстер из Мордовии стал победителем соревнований по шахматам.