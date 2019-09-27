В Кочкуровском районе директора предприятия оштрафовали за нарушения трудового законодательства

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что несовершеннолетним гражданам, работающим в ООО «Воеводское хлебоприемное предприятие», были предоставлена работа, запрещенная им по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

Кроме того, в трудовых договорах, заключенных с несовершеннолетними работниками, имелся пункт, согласно которому работодатель вправе привлекать работника к трудовой деятельности в выходные и праздничные дни, а также к сверхурочной работе, что для несовершеннолетних запрещено.

Директор указанного предприятия был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Нарушения трудового законодательства были устранены.

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Источник: prokrm.ru