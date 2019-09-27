В Мордовии осужденные приняли участие в танцевальном конкурсе

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии для осужденных был организован танцевальный батл «Назад в будущее».

В указанном мероприятии участвовали четыре команды, общая численность которых составила более 120 человек. Танцевальная битва стала прекрасным способом посоревноваться в умении танцевать в стиле конца прошлого века.

Танцевальные конкурсы обладают незабываемым духом соревнований, накалом страстей, а также несут в себе позитивные эмоции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su