Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с представителями республиканской федерации лыжных гонок.

Главный тренер Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов рассказал Владимиру Волкову об успехах, достигнутых воспитанниками КСШОР в текущем году. Анастасия Седова по итогам Кубка мира заняла 12-е место среди 117 лыжниц планеты. Ещё один талантливый лыжник Артем Мальцев в составе российской сборной в этом году стал победителем этапа Кубка мира в эстафете. Третье место на первенстве России, прошедшем в Сыктывкаре, завоевала молодая мордовская лыжница Екатерина Никитина, дважды на разных дистанциях соревнований на призы Раисы Сметаниной победителем становился Александр Осипов, четвертое и седьмое место занял Владислав Балуев на финальных соревнованиях зимней спартакиады России, призером всероссийских соревнований также становилась Александра Трофимова.

Глава Мордовии подчеркнул, что подготовка именно местных воспитанников для участия в соревнованиях высокого российского и мирового уровня продолжает оставаться приоритетной задачей развития спорта в регионе.

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Источник: mordovia-sport.ru