Жительницы Кадошкинского района жалуются на агрессивных мужчин

В Кадошкинском районе несколько местных жительниц пожаловались полицейским на агрессивных мужчин.

Жительнице посёлка Инсар муж угрожал убийством. Жительница села Сиалеевский Майдан обратилась в полицию из-за того, что её бывший супруг разбил оконное стекло и совершил несколько хулиганских действий.

Жительница села Паево пожаловалась на своего знакомого. Мужчина разъезжал по селу на машине, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. В определенный момент пьяный автомобилист врезался в забор. После этого мужчина принялся бить стекла, а затем залез на крышу дома.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что неизвестные мошенники украли деньги у жителя Рузаевки.