В Пролетарском районе Саранска прошла акция «Всеобуч»

В Пролетарском районе Саранска были подведены итоги акции под названием «Всеобуч».

Целью указанной акции, которая проводилась в период с 10 по 20 сентября, стало выявление и предупреждение фактов пропусков занятий без уважительных причин в образовательных учреждениях.

Было проведено 54 рейда, в ходе которых было выявлено 10 учащихся, пропускающих занятия без уважительных причин. Прогульщики были поставлены на учет для проведения индивидуальной профилактической работы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники МВД провели семинар по вопросам судебно-правовой защиты.

Источник: adm-saransk.ru