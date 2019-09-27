Сотрудники МВД по Мордовии задержали подозреваемых в мошенничестве

В Мордовии были задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей.

В апреле нынешнего года подозреваемые совместно с неустановленными лицами получили в распоряжение цифровую электронную подпись крупнейшего мирового производителя титана. Действуя от имени корпорации, мошенники разместили на известной торговой площадке коммерческое предложение на приобретение кабельной продукции. В ходе торгов победу одержало предприятие кабельной промышленности, расположенное в Саранске.

25 тонн продукции были направлены в Москву с отсрочкой платежа. Подозреваемые встретили фуры с товаром и спрятали его на одной из контейнерных площадок с целью последующей продажи. Стражи порядка установили местонахождение похищенной продукции. Изъятый товар был возвращен владельцу.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также читайте о том, что неизвестные мошенники украли деньги у жителя Рузаевки.

Источник: 13.мвд.рф