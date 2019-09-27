«Ростелеком» предложил финалистам конкурса «Цифровой прорыв» разработать проекты для умных городов

27 сентября начался финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов представил командам специальное задание от компании — проработать новый цифровой сервис для умных городов.

«Ростелеком» является одним из лидеров во внедрении умных цифровых решений для городского хозяйства в стране, которые повышают эффективность управления и качество жизни. Различные проекты умных городов компания реализует в более чем 50 субъектах РФ. Поэтому оператор предложил участникам «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора — задачи, актуальность которой только возрастает. Представители «Ростелекома» помогут организовать эффективную работу участников в рамках выполнения заданий.

«В “Ростелекоме” огромное количество талантов, которые занимаются продвинутыми высокотехнологичными сервисами. Некоторыми из них вы уже активно пользуетесь — например, цифровыми госуслугами или биометрией. Другими обязательно будете пользоваться в будущем. Каждый из вас имеет шанс попасть в нашу компанию и делать полезные цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Например, делать города умными, удобными и эффективными. Хочу обратить особое внимание, что для победы мало хорошей идеи — важно создать команду, которая в совокупности будет больше и мощнее, чем сумма индивидуальностей», — обратился к участникам финала старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Финал конкурса проходит в Казани по 29 сентября в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании накануне смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований. Наблюдать за ходом хакатона в режиме онлайн могут члены жюри, эксперты и другие участники.