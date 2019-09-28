В Саранске прошла акция «Не дай себя обмануть!»

В Саранске сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОП №3 и представителями МРОО «Отряд правопорядка» провели акцию под названием «Не дай себя обмануть!».

Участники акции, находясь на самых оживленных улицах города, вручали жителям Саранска памятки, содержащие информацию об основных видах мошенничества и способах обезопасить себя от них.

Участники акции призвали жителей Саранска не поддаваться на уговоры неизвестных граждан, а также ни под каким предлогом не называть паспортные данные, реквизиты и пин-коды банковской карты.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники МВД провели семинар по вопросам судебно-правовой защиты.

Источник: 13.мвд.рф