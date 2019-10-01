В Мордовии обсудили итоги подготовки к отопительному сезону и увеличение доходов населения

Правительство Мордовии в ходе заседания, прошедшего 30 сентября, рассмотрело итоги подготовки объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду.

Общий процент готовности по Мордовии составляет 99%. Ряд объектов социальной сферы в регионе остается без тепла. Глава регионального правительства Владимир Сушков распорядился в кратчайшее время включить отопление во всех многоквартирных домах и учреждениях образования, здравоохранения, спорта и социальной защиты республики. Также были обсуждены меры по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Отдельное внимание в ходе рассматриваемого заседания было уделено развитию экономики региона. Владимир Сушков отметил, что по итогам восьми первых месяцев нынешнего года рост доходов населения составил 103%. Глава регионального правительства заявил о необходимости организации эффективной, слаженной и ответственной работы по снижению недоимок по налогам и увеличению заработной платы.

По информации «Известий Мордовии».

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