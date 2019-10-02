Open Day – 2019: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы деловому сообществу Мордовии

«Ростелеком» принял участие в дне открытых дверей Open Day – 2019, организованном Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия. Предприниматели познакомились с цифровыми сервисами провайдера с возможностью видеоаналитики.

Видеоаналитика основана на технологии распознавания образов и позволяет решать различные маркетинговые задачи. С ее помощью владельцы торговых точек могут вести подсчет посетителей, определять параметры целевой аудитории и ее предпочтения. У них есть возможность прогнозировать продажи, запускать таргетированную рекламу и оценивать ее эффективность.

Представители бизнеса увидели работу цифровых сервисов в реальных условиях. Камера у входа распознавала пол и возраст гостей, после чего на интерактивной панели им демонстрировались персонализированные рекламные предложения.

Сергей Толстограев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Видеоаналитика помогает увеличить продажи и показать потребителю информацию о продукте или услуге. Например, аналитический модуль “Тепловая карта” определит наиболее проходимые зоны в области действия камеры, а с помощью функции “Подсчет посетителей” можно оценить эффективность маркетинговых акций и выявить загруженность предкассовой зоны».

Максим Кудашкин, предприниматель:

«Новые цифровые сервисы просты в решениях и экономят средства. Их можно подключить без дополнительных затрат на техническую инфраструктуру. Для начинающих предпринимателей, у которых на счету каждый рубль, это немаловажно».

Предприниматели могут следить за обстановкой в магазинах или офисах онлайн через браузер или мобильное приложение в личном кабинете. Доступ к видеотрансляции, аналитическим и архивным данным они получают из любой точки мира, где есть интернет.

Подробную информацию об услуге можно получить на сайте www.company.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000.