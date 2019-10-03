Спикер казахстанского Сената, дочь первого президента страны Дарига Назарбаева встретилась с главами парламентов пяти стран — Киргизии, Белоруссии, Омана, Турции и Катара. Как сообщатся на сайте верхней палаты, встречи состоялись в рамках IV Совещания спикеров парламентов евразийских стран.

В ходе общения Дариги Назарбаевой с коллегами речь преимущественно шла о двусторонних отношениях между государствами.

Так, в ходе беседы с главой киргизского парламента Дастанбеком Джумабековым, дочь Назарбаева подчеркнула важность культурных и гуманитарных связей между Нур-Султаном и Бишкеком. По ее словам, один из важнейших компонентов сотрудничества — взаимодействие между членами парламентов республик и деятельность Межпарламентского Совета.

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко в разговоре с Даригой Назарбаевой отметил важную роль Казахстана как в Евразийском пространстве, так и на мировом уровне. Глава Консультативного совета Омана Халид Хилал Нассер ал-Мауали со своей стороны также отметил признанное на мировом уровне влияние Казахстана в вопросах сохранения межнациональной дружбы.

С главой катарского Консультативного Совета Ахмадом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом Дарига Назарбаева обсудила углубление связей между королевством и республикой. Она отметила, что Катар — один из главных партнеров Казахстана в ближневосточном регионе.

В разговоре со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом была подчеркнута символичность того, что их встреча проходит в год, когда отмечается 10-летие с момента установления между Анкарой и Нур-Султаном стратегического партнерства.

Дарига Назарбаева встретилась с главами парламентов Евразии 24 сентября, во второй, заключительный день IV Совещания спикеров. Мероприятие, проходившее в Нур-Султане, посвящено 25-летию евразийской идеи Нурсултана Назарбаева. В форуме участвовали делегации парламентариев 65 азиатских и европейских государств, а также 14 международных парламентских организаций.