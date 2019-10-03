В Мордовии произошло массовое ДТП

В Мордовии произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Происшествие произошло вечером 2 октября на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Ромоданово. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Чери», врезался в автомобиль марки УАЗ, который стоял на проезжей части без света. После соударения второе транспортное средство опрокинулось, а иномарка вылетела на встречную полосу, где её протаранили два автомобиля марок ВАЗ-2112 и ВАЗ-2109.

По предварительным данным, в рассматриваемом ДТП пострадали четыре человека.

По информации «Известий Мордовии».

Фото было опубликовано Еленой Салаевой в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».