В Саранске горела крыша жилого дома

В Саранске произошло возгорание кровли жилого дома.

Вечером 5 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Борина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит кровля жилого дома №23. Площадь распространения пламени составляла 7 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru