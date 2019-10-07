В Рузаевке ДТП унесло жизнь 57-летнего мужчины

В Рузаевке произошло ДТП, по причине которого погиб 57-летний мужчина.

Происшествие произошло 5 октября на улице Карла Маркса. По предварительной информации, 26-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Гольф», совершая левый поворот, допустил столкновение с автомобилем марки «Шевроле-Клан».

Полученные 57-летним пассажиром «Фольксвагена» телесные повреждения оказались смертельными. Виновнику ДТП медицинская помощь была оказана на месте инцидента. 61-летняя пассажирка «Фольксвагена» была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф