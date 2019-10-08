Жительница Саранска осталась без денег, поверив мошенникам

В Саранске 50-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились экстрасенсами.

Недавно 50-летняя жительница Саранска увидела на одном из интерактивных телеканалов программу с участием экстрасенсов. Горожанка, решив, что указанные целители помогут ей избавиться от проблем со здоровьем, позвонила по телефонному номеру, который появился на экране телевизора во время трансляции упомянутой программы.

Экстрасенсы, ответившие на телефонный звонок жительницы Саранска, пообещали за денежное вознаграждение провести магические обряды по телефону. В общей сложности горожанка перечислила якобы целителям более 916 тыс. рублей. После каждого сеанса экстрасенсы уверяли женщину в том, что нужно провести ещё один обряд.

В определенный момент горожанка рассказала о своем общении с целителями сыну. Последний объяснил матери, что она имеет дело с мошенниками. Затем женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф