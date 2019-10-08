Продажа товара на экспорт — продвижение бизнеса за рубежом

Многие российские онлайн-предприниматели добровольно отказываются от успеха. Они торгуют в границах своей страны, в лучшем случае отправляя посылки в ближнее зарубежье. И даже не помышляют о том, что их продукция может быть востребована в Европе и Америке. А ведь для покорения новых вершин в торговом бизнесе просто необходимо ставить амбициозные цели и делать все возможное для их достижения. Когда вы выведете свой магазин на международный уровень, то увидите, как вырастет ваш доход и повысится имидж торговой площадки. Организовать продажу товаров на экспорт можно самостоятельно — для этого существует немало сайтов, открытых для продавцов из любых стран. Однако потребуется немало времени и сил, чтобы наладить товарооборот за границей. Гораздо разумнее всю работу доверить компании Zonesmart, которая организует пересылку заказов между государствами на выгодных для предпринимателей и покупателей условиях.



Чем именно занимается этот сервис? В первую очередь, он обеспечивает хранение товарных запасов на зарубежных складах. Благодаря этому путь покупки от продавца к получателю будет предельно быстрым и коротким. Согласитесь, доставить посылку в Германию с немецкого склада гораздо проще, чем с российского. Далее специалисты Зонсмарт упаковывают отправления в соответствии с заказом. Если клиент купил сразу несколько позиций, их помещают в одну упаковку и пересылают в пункт назначения. Доставкой занимаются партнерские курьерские службы — владельцу магазина не придется самостоятельно подбирать наиболее подходящего перевозчика. Таким образом, продажа товара на экспорт с Zonesmart — это автоматизированный процесс, не требующий от предпринимателя почти никаких усилий.



Заключив договор с этим сервисом, вы получаете комплекс услуг, необходимых для продвижения продукции за рубежом. В частности, специалисты компании предоставят партнерский аккаунт для размещения товарных позиций, помогут с загрузкой продукции в каталоги магазинов Amazon и eBay, обеспечат маркетинговое сопровождение на стадии запуска и окажут поддержку на всех этапах сотрудничества. Все аспекты продаж товаров на экспорт с Zonesmart решаются в режиме единого окна. Это значит, что не придется пользоваться дополнительными сервисами для организации стабильного товарооборота. Результат от сотрудничества с Зонсмарт не замедлит себя ждать: товарооборот вырастет, прибыль увеличится, а ваш статус возрастет до уровня международного бизнесмена, что несет с собой определенные преференции. Подробнее о преимуществах и условиях сотрудничества с этой компанией вы узнаете на ее официальном сайте.