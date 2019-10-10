В Саранске 61-летняя женщина упала в салоне автобуса

В Саранске 61-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел ранним утром 9 октября. В салоне автобуса марки ПАЗ под управлением 32-летнего мужчины, двигавшегося по улице Косарева, упала 61-летняя женщина.

Пострадавшая самостоятельно обращалась в лечебное учреждение, где ей были даны рекомендации о наблюдении в поликлинике по месту жительства.

Известно, что водитель автобуса находился в трезвом состоянии.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф